Страна-соседка Украины впервые возглавила Совет ЕС

В рамках своего председательства Румыния будет отстаивать приоритеты сближения и безопасности в Европе.

Румыния, которая стала членом ЕС 1 января 2007 года, впервые начала председательствовать в Совете ЕС на полугодовой период и будет выполнять соответствующие обязанности до 30 июня 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

"Приоритеты председательства Румынии определены в этом девизе: сплоченность, общие европейские ценности, понимание единства, равноправные отношения и сближение", - отмечается в сообщении.

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Программа румынского председательства сосредоточена на четырех главных приоритетах - сближение Европы, безопасная Европа, Европа как крепкий глобальный игрок и Европа общих ценностей.

В рамках председательства Румынии состоится саммит в городе Сибиу в день Европы, 9 мая. На саммите планируется обсудить будущее европейского континента.

Также заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС состоятся 21-22 марта и 20-21 июня.

"Это впервые, когда Румыния выполняет функции председательства в Совете ЕС на ротационной основе", - подчеркнули в Европейском Совете.

Как сообщал УНИАН, 1 июля-31 декабря 2018 года в Совете ЕС председательствовала Австрия.