Минюст хочет вывести СИЗО за пределы городов, а землю сдавать в аренду

По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Министерство юстиции Украины планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью Hromadske.

"СИЗО сконцентрированы в центрах городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам", - сказал Малюська.

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По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Также министр добавил, что ранее презентованные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

"Сейчас в Киеве открыто четыре камеры - двухместные, трехместные и четырехместные. В планах - мы будем их увеличивать, смотреть по цене. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", - заверил министр юстиции.

Малюська подчеркнул, что главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции Украины хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве и переселить его обитателей в новую тюрьму. Часть старых корпусов СИЗО сохранят в качестве музея.