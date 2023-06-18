Тревожный окрас воды черноморской акватории приобрели после подрыва Каховской дамбы.

После подрыва Каховской дамбы оккупантами воды акватории Балаклавы (город во временно оккупированном Крыму) стали кислотно-зеленого цвета.

Соответствующие пятна загрязнения фиксируют очевидцы на фото и видео, которые распространяются по телеграм-каналам. Констатируют, что это настоящая экологическая катастрофа.

"Вот такая ситуация в Балаклаве. Балаклава теперь канализационный коллектор... Какая-то катастрофа экологическая, непонятно что", - говорит автор ролика.

Россия пытается замолчать последствия уничтожения дамбы для Крыма

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты совершили масштабный экоцид в отношении территорий Украины, подорвав Каховскую дамбу. Помимо страшных экологических последствий и человеческих жертв, которые фиксируют в южных регионах Украины, враг своими действиями также лишил крымчан фактически основного природного источника пресной воды.

На данный момент власти РФ пытаются замолчать последствия катастрофы, на которую сами же обрекли Крым, и переложить вину за этот теракт на Украину.

Однако недавно "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов проболтался о том, что из-за подрыв дамбы Северо-Крмыский канал со временем обмельчает.

Как известно, Северо-Крымский канал начинается рядом с Новой Каховкой. Ранее его водные резервы пополнялись непосредственно из Каховского водохранилища на Днепре.

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