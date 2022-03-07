В Минобразования планируют возобновить обучение, поскольку образовательный процесс не должен прерываться.

Со следующей недели Министерство образования будет рекомендовать возобновить учебный процесс в Украине там, где это возможно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, после окончания двухнедельных каникул, которые объявили после начала наступления РФ на Украину, в Минобразования планируют возобновить обучение, поскольку образовательный процесс не должен прерываться.

"На следующей неделе мы будем рекомендовать восстановить его там, где это возможно. Очень много детей выехало в области, где есть еще возможность осуществлять образовательный процесс", – пояснил Сергей Шкарлет.

Также министр сообщил, что там, где нет такой возможности, планируют организовать индивидуальное и дистанционное обучение.

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