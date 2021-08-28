Уполномоченное подразделение будет анализировать полученную информацию, готовить поручения соответствующим органам управления и структурным подразделениям.

В Министерстве обороны Украины вводится система "единого информационного окна" для потенциальных производителей вооружения и военной техники, исполнителей и поставщиков, которые желают участвовать в оборонных закупках.

Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины со ссылкой на сообщение заместителя Министра обороны Украины Александра Носова на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, отсутствие понятного и прозрачного механизма начала преддоговорной работы между исполнителем и заказчиком часто создает коррупционные риски.

"Поэтому предлагаем "единое информационное окно" — производители, изъявившие желание участвовать в процессе производства вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, имеют возможность письменно обращаться с изложением своих производственных, научных и исследовательских возможностей Министерства обороны Украины", — сообщил заместитель Министра обороны Украины.

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Уполномоченное подразделение будет анализировать полученную информацию, готовить поручения соответствующим органам управления и структурным подразделениям. В частности, относительно изучения предложений, определения целесообразности дальнейшей работы, соответствия потребностям, оборонной концепции. Также будет рассчитываться ожидаемая стоимость и время жизненного цикла предложенной продукции.

"Должна работать система, а не ручное управление. Все желающие могут направлять свои предложения по адресу: "03113, пр. Победы 55/2 м. Киев, начальнику Управления обеспечения развития и вооружения военной техники Министерства обороны Украины", — подытожил Александр Носов.

Автор: Лариса Бекета