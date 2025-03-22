К программе приобщаются и две бригады Нацгвардии.

Минобороны Украины расширило проект Контракт 18-24, в результате чего к нему присоединятся еще 11 бригад ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, в ближайшее время к ней присоединятся новые воинские части Вооруженных Сил Украины, Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск и Национальной гвардии.

Таким образом, к программе присоединятся:

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3 отдельная штурмовая бригада;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;

39 отдельная бригада береговой обороны;

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Кроме них, к программе также присоединятся подразделения Нацгвардии:

12 бригада специального назначения "Азов";

13 бригада оперативного назначения "Хартия".

Спецконтракты для молодежи - детали

К программе сначала было привлечено 6 бригад - четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты.

В феврале украинское министерство обороны представило проект "Контракт 18-24". Согласно ему, украинцы в возрасте 18-24 лет могут заключить контракт на военную службу сроком в один год.

Добровольцам должны выплатить 1 миллион гривен, а также до 120 тысяч гривен ежемесячно + доплаты за боевые задачи, социальные льготы, ипотеку 0.0% годовых и другие бонусы.

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