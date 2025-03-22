Минобороны Украины расширило проект Контракт 18-24, в результате чего к нему присоединятся еще 11 бригад ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
По его словам, в ближайшее время к ней присоединятся новые воинские части Вооруженных Сил Украины, Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск и Национальной гвардии.
Таким образом, к программе присоединятся:
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;
- 39 отдельная бригада береговой обороны;
- 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.
Кроме них, к программе также присоединятся подразделения Нацгвардии:
12 бригада специального назначения "Азов";
13 бригада оперативного назначения "Хартия".
Спецконтракты для молодежи - детали
К программе сначала было привлечено 6 бригад - четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты.
В феврале украинское министерство обороны представило проект "Контракт 18-24". Согласно ему, украинцы в возрасте 18-24 лет могут заключить контракт на военную службу сроком в один год.
Добровольцам должны выплатить 1 миллион гривен, а также до 120 тысяч гривен ежемесячно + доплаты за боевые задачи, социальные льготы, ипотеку 0.0% годовых и другие бонусы.