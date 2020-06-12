Минкульт предложил Минздраву постепенно возвращать кинотеатры к жизни в июле

Предварительно кинотеатры должны были открыться 10 июня, но эту дату пришлось пересмотреть.

Министерство культуры и информационной политики обратилось к Минздраву с предложением начать поэтапно выводить кинотеатры из карантина 2 июля.

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Об этом в Facebook сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, открытие кинотеатров обсуждалось с представителями индустрии, профильными депутатами и председателем подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Павлом Сушко.

Предварительно кинотеатры должны открыться 10 июня, но эту дату пришлось пересмотреть. Сейчас даты мировых и украинских кинопремьер перенесены, а у кинотеатров есть перспектива работы «в минус».

«Все это объективно объясняет причины смещения даты. Поэтому предложили Минздраву наши предложения относительно поэтапного возвращения кинотеатров в жизнь со 2 июля. Есть надежда, что план будет рассмотрен как можно быстрее», - указал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в Украине с 10 июня начнут открывать разные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря.

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