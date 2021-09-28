В Университете культуры на трендовом факультете ТикТок занятия молодежи с ведущими практиками-маркетологами, топ-менеджерами компаний, успешными тиктокерами, креативщиками, режиссерами, хореографами набирают обороты.

Об этом Поплавский сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Спикерами очередного занятия, кроме Михаила Поплавского, выступили Влад Ледбой, украинский тиктокер, блоггер с миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок); Кирилл Кудрявцев, основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House, и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан.

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов"! Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах. ТикТок-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. ТикТок требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями.

Факультет ТикТок – место креативных идей и технологий! Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму! Идеология ТикТока – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. ТикТок – это эмоциональный бизнес!", – отметил Михаил Поплавский.

Масштабный совместный тикток менторов и молодежи по завершению инновационного занятия стал ярким подтверждением выражения эмоций в единстве.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала масштабный резонанс, а первые занятия показали, что современные медиаинструменты – неотъемлемая часть бизнеса XXI века.

Автор: Григорий Бондарь