Международное сообщество примет участие в послевоенном обновлении Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам Саммита международного транспортного форума-2022.

"Отражая российскую агрессию, Украина создает новую систему безопасности в мире. К сожалению, мы платим за это большую цену, ежедневно теряя жизни украинцев и неся колоссальные экономические и инфраструктурные убытки", – подчеркнул он.

Министр убежден, что вместе с партнерами Украина сможет отстроить разрушенное за два года. Министерство инфраструктуры прорабатывает перечень разрушенных объектов и формирует дорожную карту помощи, которая необходима Украине сейчас и будет необходима для последующего послевоенного восстановления.

На Саммите был принят документ о "Призыве к действиям в связи с военной агрессией российской федерации против Украины", в котором все присутствующие главы транспортных отраслей выразили единодушную поддержку Украины и обязались прекратить любое сотрудничество с Россией и Белоруссией.

"Я искренне благодарен за поддержку Великобритании, Германии, США, Литве – инициаторам принятия "Призыва к действиям" и всем странам, которые присоединились к этому документу и были неравнодушны в это сложное время" – отметил Кубраков.

Он сообщил, что в рамках саммита украинская делегация провела встречи с главами транспортных ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Турции, а также с руководством Всемирного банка. На встречах речь шла как о восстановлении Украины, так и о координации действий по транспортной блокаде России.

Напомним, что ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко анонсировала получение Украиной 25 тысяч тонн бензина из польского резерва для преодоления топливного кризиса.