У ОПТОКУЛЬТУРЫ есть свой слоган – "Больше – это меньше", который стал развитием заложенной базы.

Первым совместным проектом команды METRO Украина вместе с креативным агентством IAMIDEA стала рекламная кампания "Больше - это меньше", смело заявила основные тезисы "ОПТОКУЛЬТУРЫ".

"METRO всегда был безоговорочным лидером среди мест для крупных закупок конечных потребителей и надежным партнером для профессиональных клиентов. И настало время перейти на следующий уровень в нашей коммуникации, которая отражала бы современный облик бренда, в полной мере и понятно раскрывала бы все те преимущества, которые могут получить наши клиенты, пользуясь сервисами, которые предоставляет сеть. Что же касается цен, наш стратегический выбор - обеспечить клиентам максимально выгодные оптовые цены, которые будут действовать постоянно, а не принимать участие в кратковременных "соревнованиях на скидках". Поэтому, задача заключалась в поиске коммуникационного решения, которое изменит паттерны поведения многих украинцев как в личных закупках так и в профессиональных" - Павел Кожухарь, СМО METRO Украина.

Новая платформа должна вмещать в себя коммуникацию глобальной миссии – осуществление вдумчивого регулярного продуктового шоппинга с запасом на неделю-две, различные активности для клиентов, ивенты, сервисы, оптовые цены и еще о выгоде на каждом отдельном продукте.

Видео дня

"Что мы имели в начале? Опт, который мы рассматривали как продукт, который уже давно ассоциируется с брендом, желание постоянно развивать свою аудиторию, и кучу вопросов о том как это работает и в компании и в опыте людей. Однажды перед нами оказался человек, который уже давно и постоянно покупает в МЕТRO, и этот человек начал нам рассказывать просто что-то невероятное: как он вычисляет количество продуктов ему нужны, как он высчитывает расходы, количество закупок на месяц и время на них... Мы были в приятном шоке потому что тогда как раз поняли, что это далеко не просто "съездить на закупку". Перед нами целая культура! И это по нашему мнению классный устойчивый фундамент с которым можно легко працювати в комммуникации, объясняя людям как эта культура работает."- Игорь Финашкин IAMIDEA.

У ОПТОКУЛЬТУРЫ есть свой слоган – "Больше - это меньше", который стал развитием заложенной базы. Этот слоган является самой коннотацией опта и вдумчивого формата закупки. Чем больше покупаешь, тем меньше тратишь, дорога к магазину может быть длиннее, но количество закупок меньше, и тому подобное.

Что такое ОПТОКУЛЬТУРА:

ОПТОКУЛЬТУРА - это другой подход к жизни.

В противовес импульсивным ежедневным походам в магазин, METRO предлагает осознанные и запланированные, недельные или месячные закупки всего необходимого.

ОПТОКУЛЬТУРА - это про прозрачный бизнес.

Когда вместо шести-семи разных поставщиков и не всегда прозрачных способов оплаты, есть один централизованный партнер с качественными продуктами и сервисами.

ОПТОКУЛЬТУРА — это понимание, что больше — это меньше.

Оптовый формат закупки это об экономии и планировании. Когда покупая больше продуктов на долгий период времени помогает снизить текущие расходы на продукты.

Основным принципом обновленной коммуникации стал образовательно-развлекательный контент.

"Важно было рассказать о новой культуре так, чтобы это было интересно в самой форме. Мы вдохновлялись документальными проектами NETFLIX, их простотой объяснения сложных вещей и крутым визуальным стилем"- Тоня Кондакова.

Знакомство с ОПТОКУЛЬТУРОЙ METRO начинается серией роликов, в которой "профессиональные объяснители" рассказывают об особенностях нашей новой культуры оптовых покупок.

Стюардесса, провела инструктаж для посетителей METRO и показала где расположены тысячи выгодных предложений.

Учительница пани Инна на примере простой задачи показала, что больше - это меньше с ОПТОКУЛЬТУРОЙ METRO.

А автоинструктор показал действительно рабочий маршрут для бизнеса и дома.

Коммуникационная платформа будет работать сразу на обе категории клиентов, B2B и B2C, органично соединив их под одним "зонтиком ОПТОКУЛЬТУРЫ" и станет следующей ступенью в развитии предыдущего манифеста "Опт для всех".

А развитие ОПТОКУЛЬТУРЫ среди украинцев и украинского бизнеса становится основной миссией для METRO Украина.