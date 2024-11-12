Метинвест начал программы оздоровления в Карпатах для детей защитников

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизни" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

Гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" в течение осенних каникул оздоровила 45 детей сотрудников украинских предприятий компании. В течение восьми дней детей ожидала активная и насыщенная программа: многочисленные экскурсии, походы в горы, а также конкурсы, квесты, концерты и костры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лагерь "Synevir Camp" у озера Синевир в Карпатах посетили дети ветеранов АТО и участников боевых действий, а также сотрудников с инвалидностью, полученной в результате войны; мобилизованных сотрудников, участвующих в боевых действиях или получивших тяжелые ранения; сотрудников, погибших или получивших тяжелые ранения во время обстрелов гражданской инфраструктуры; а также работников, погибших во время выполнения боевых задач или считающихся пропавшими без вести. Проект реализован на средства партнеров фонда United СоаІ Foundation, созданного предприятиями UCC, американской угледобывающей компании Метинвеста.

"Мы делаем все возможное, чтобы дети наших защитников чувствовали поддержку и надежду на лучшее завтра. В течение осенних каникул они имели возможность отдохнуть, перезагрузиться и восстановить силы. Экскурсии, активности и общение помогли им избавиться от тревог и наполниться новыми впечатлениями. Программы отдыха и улучшения ментального здоровья не только формируют комфортный корпоративный климат, но и являются инвестицией в будущее, ведь счастливые дети впоследствии становятся ответственными взрослыми", - сказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

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Напомним, этим летом Метинвест оздоровил в лагере в Карпатах 100 детей сотрудников-защитников, погибших во время службы, попавших в плен, пропавших без вести, и детей ветеранов, которые после демобилизации вернулись на предприятия компании.

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизни" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог более полумиллиону человек. Украинцы получили 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы - медикаменты и оборудование на 9,5 млн грн. К проекту присоединилось 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира. За время его работы сумма помощи от доноров превысила 2,8 млн евро.

Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" - протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей. С начала полномасштабной войны психологическую реабилитацию при содействии инициативы прошли почти 1 200 женщин и детей.