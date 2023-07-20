По словам Труханова, сейчас РФ сознательно разрушает Одесское наследие - в непосредственно охранной зоне.

Мир должен, наконец, признать, что Россия сознательно наносит ущерб культурному наследию всего человечества. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогам зум-конференции с представителями ЮНЕСКО, Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел Украины.

"Кроме террора мирного населения, враг совершил преступление в отношении мирового наследия - исторический центр Одессы, который с недавних пор охраняется ЮНЕСКО. В результате ударов, которые рашисты наносят по нашему городу, повреждены музеи, десятки памятников архитектуры, которые находятся в охранной зоне", - сказал Труханов.

Согласно части 3 статьи 6 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, каждое государство-подписант настоящей Конвенции обязуется не прибегать к каким-либо умышленным действиям, которые могли бы нанести прямо или посредственно ущерб культурному и природному наследию, которое размещено на территории других государств-сторон настоящей Конвенции. Сейчас этот документ подписали 195 государств. Среди них - Российская Федерация.

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Также, в соответствии с разделом VI декларации ЮНЕСКО о преднамеренном разрушении культурного наследия 2003 года, государство, которое намеренно разрушает культурное наследие, имеющее большое значение для человечества, как включенное, так и не включенное в список ЮНЕСКО, несет ответственность за такое разрушение в соответствии с международным правом.

По словам Труханова, сейчас РФ сознательно разрушает Одесское наследие - в непосредственно охранной зоне.

"Мы обращаемся к руководству ЮНЕСКО рассмотреть вопрос лишения России членства в организации. Прошу международное сообщество поддержать позицию Одессы. Террористам не место в цивилизованном обществе!",и- сказал Труханов.