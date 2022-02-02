Люди уходят с работы, так как не видят карьерного роста.

Кроме низкого уровня заработной платы основными причинами увольнения украинцев с работы в 2021-2022 годах стали отсутствие карьерного роста и выгорание.

Об этом свидетельствуют результаты опроса кадрового портала Work.ua.

Отмечается, что в опросе относительно того, какие причины, кроме финансовых, побудили украинцев увольняться, приняли участие 13 тыс. респондентов

"Выгорание на работе имело большое значение в течение 2021-2022 годов, но желание расти в компании, на своем посту, преобладало. Стало понятно, что люди идут не только потому, что они истощены, но и потому, что они имеют амбиции, цели и стремления", - говорится в исследовании.

Большинство - 27% опрошенных - ответили, что уволились или увольняются, потому что не чувствуют, что растут на своей должности. Выгорание заняло второе место в рейтинге - этот вариант выбрали 26% респондентов.

"Работодателям и сотрудникам давно пора понять, что больше — не всегда значит лучше. Из-за переработки, большого пула обязанностей и крайне высокой интенсивности специалист не просто истощит свои ресурсы и перестанет эффективно работать, а может вообще уволиться. Последствиями выгорания могут быть депрессия, избежание выполнения рабочих задач и проявления агрессии", - отметили в Work.ua.

Читайте такжеСитуация ухудшилась: Нацбанк обнародовал прогноз безработицы"Меня не ценили" — такой ответ выбрали 20% людей, которые уволились в течение 2021-2022 годов. 12% респондентов ответили, что уволились из-за переезда, 8% - что у них не сложились отношения с работодателем и коллективом, 4% отказали в повышении, 2% открыли свой бизнес и 1% сделали более выгодное предложение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине изменился размер средней зарплаты. Самый низкий уровень средней заработной платы в январе зафиксирован на Закарпатье.

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