Мамонову закрывали в клетке.

Марьяна Мамонова - медик из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам, когда уже была беременной. Она находилась на "Азовстали", а затем шесть месяцев провела в неволе.

Для нового сюжета "ЖВЛ" Мамонова рассказала, что она пережила в плену. Сейчас медик осваивает новую для себя роль - она стала мамой и родила замечательную девочку Анну-Марию. Об ужасах и пытках Мамонова вспоминает с грустью, однако старается не погружаться в негатив прошлого. Женщина находилась в Еленовке.

"Труднее всего было прожить там первые два месяца. Потому что сначала нас охраняли с собаками... Были такие (российские военные - УНИАН), что отправляли меня в клетку, закрывали, и передо мной ели яблоко. Или еще что-то ели. Знаете, как оно есть хотелось? Я настолько есть хотела", - признается Мамонова.

Несколько месяцев она спала на полу. Потом ее перевели в камеру, там Мамонова лежала на одной кровати с еще одной пленной.

Россияне несколько раз говорили Мамоновой, что ее обменяют. Однако они будто намеренно давали ей надежду, однако не обменивали. Медик мечтала лишь о том, чтобы родить ребенка уже в Украине, на свободе. Она говорила с животиком и просила малыша подождать, думала, что у нее был сын. А когда Мамонова родила девочку, сначала она удивилась.

Сейчас медик наслаждается декретным отпуском. Она хочет как можно дольше побыть с маленькой доченькой.

Что известно о Марьяне Мамоновой

В августе 2022 года стало известно, что российские оккупанты держат в плену в Еленовке беременную военную врач. Мамонова попала в руки захватчиков, когда спасала украинских бойцов и гражданских в Мариуполе. В сентябре, в рамках обмена, 200 пленных россиянами украинцев вернулись домой, среди них была и беременная медик. Впоследствии она родила дочь.

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