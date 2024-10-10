Детектива БЭБ Александра Ткачука, который спровоцировал автомобильную аварию, приведшую к увечью второй участницы, пытаются переквалифицировать с виновника ДТП в свидетеля

Судебно-медицинская экспертиза по ДТП на Столичном шоссе в Киеве, которое совершил руководитель подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Ткачук в июле этого года и которое привело к ампутации ног пострадавшей, еще не назначена.

Это указано в постановлении Печерского районного суда города Киева, который в сентябре начал рассматривать материалы дела.

"Для обеспечения проведения судебно-медицинской экспертизы стороне обвинения необходимо получить временный доступ с возможностью изъятия оригиналов медицинской документации, в том числе медицинских карт стационарного больного, рентген снимков, результатов МРТ, СКТ и других исследований, где указаны сведения об оказании медицинской помощи", - говорится в постановлении Печерского райсуда, который дал доступ следователю ГБР к медицинской документации потерпевшей стороны.

Видео дня

Из постановления ясно, что судебно-медицинская экспертиза только планируется.

Это первое заседание суда по делу против Ткачука. Из его материалов также следует, что процессуальный статус руководителя БЭБ до сих пор не определен - ГБР, которое расследует дело, не считает его виновником ДТП. Не говорится в постановлении и о мерах пресечения в отношении Ткачука. Это означает, что ему до сих пор не объявлено подозрение о совершении ДТП, которое имеет признаки уголовного из-за тяжелого увечья пострадавшей. Таким образом, Ткачук может проходить в судебном разбирательстве как свидетель аварии.

Сейчас состояние здоровья женщины, пострадавшей от наезда Ткачука - неизвестно. Она имеет ребенка 2023 года рождения.

Напомним, 17 июля 2024 года примерно в 11 час. 23 минуты руководитель подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук за рулем "Toyota Camry", которая ему не принадлежит, двигался в пределах 4-й полосы проезжей части Столичного Шоссе, и совершил наезд на неподвижный "Dodge" и пешехода Кристину Безрук, которая в то время находилась на проезжей части. В результате ДТП, женщину с диагнозом "травматическая ампутация нижних конечностей" госпитализировали в больницу.