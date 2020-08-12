Украина прилагает все усилия, чтобы выплата Ираном компенсаций за МАУ не затянулась на годы - Кулеба

Глава МИД заявил, что если не удастся урегулировать с Ираном вопрос выплаты компенсаций путем переговоров, Украина будет обращаться в международные суды.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина прилагает все усилия, чтобы выплата Ираном компенсаций за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» не затянулась на годы.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

«Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы ничего не затянулось на годы, а самый лучший и самый короткий путь к выплате компенсации - это договоренность с Ираном. Потому что, если договоренности не будет, - тогда мы пойдем в суды, а суды - это гарантированный тоже результат, но за гораздо больший отрезок времени, поэтому мы делаем сейчас такой фокус на переговорах с Ираном», - заявил Кулеба.

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Также его попросили прокомментировать заявление иранской стороны, что Иран не будет компенсировать стоимость сбитого самолета, так как самолет МАУ был застрахован европейскими фирмами.

«Мы вчера поработали с Ираном, и позиция, которую вы озвучили, которая с иранской стороны прозвучала, - не является официальной позицией правительства Ирана и не является переговорной позицией, поэтому мы на это заявление не обращаем внимания, и продолжаем работать дальше с иранской стороной», - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решения, но также очень жестко настроена, и не допустит никаких попыток избежать любой ответственности или избежать уплаты любого вида компенсации.

«За все будет заплачено полной мере. Я также подчеркиваю, наша стратегия какая? Мы реально хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимальных компенсаций, перевернуть (эту страницу - УНИАН), и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами, и я довел эту позицию Ирану», - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина не ищет мести, а ищет справедливости.

Сбивания украинского самолета Ираном: хроника

8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование. Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. 31 июля Кулеба сообщил три главных итога этих переговоров: в частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, пока нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.

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