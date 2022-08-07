В результате июльского ракетного удара по Виннице погибли почти три десятка человек.

Винничанка Ирина Дмитриева, четырехлетняя дочь которой 14 июля погибла в результате прилета российской ракеты по центру города, поблагодарила всех за поддержку и призналась, что до сих пор не верит в смерть ребенка.

Об этом она написала в своем Facebook. Пост женщина сопроводила кадрами с ребенком.

"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии... Мне кажется, что Лиза ждет меня дома... Я собственными глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю... И не хочу жить в новой ужасной реальности. Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно не смотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, моя душа плачет. Проклятые изверги рашисты убили тебя, и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!!!", - говорится в публикации.

Она поблагодарила за поддержку родных, близких, друзей, знакомых и незнакомых людей, всему миру.

"Я не знаю почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, как страшный длинный сон", - пишет женщина.

Ракетный обстрел центра Винницы

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

Всего в тот день в больницы обратилось 197 пострадавших: 110 получили помощь амбулаторно, 80 госпитализировали. Всего пострадали более двухсот человек.

Погибли 27 человек, среди которых 3 детей. 8 человек числятся пропавшими без вести.