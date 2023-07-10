Сейчас известно о семерых умерших и пятерых госпитализированных.

В Раздельнянском районе Одесской области возросло количество умерших в результате отравления суррогатным алкоголем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по состоянию на 10 июля уже умерло семь человек, употреблявших алкогольные напитки, приобретенные в магазине села Старостино. Кроме того, сейчас в больнице остаются еще пять человек.

По данным прокуратуры, задержаны два человека – женщина-реализатор и поставщик сырья. Обоим инкриминируют ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) Уголовного кодекса Украины.

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В пресс-службе добавили, что продавщице уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры соответствующих мест происшествия и неотложные обыски, назначены девять экспертиз. Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных к преступлению лиц", - отметили в прокуратуре.

Массовое отравление в Одесской области, что известно

5 июля в селе Старостино Одесской области работники скорой помощи по очереди госпитализировали нескольких местных жителей. Все пострадавшие плохо себя чувствовали после употребления водки, которую они покупали в местном магазине. Сначала было известно о трех умерших (двое – в больнице, один – дома) и нескольких госпитализированных. Однако на следующий день стало известно уже о четырех жертвах и еще семерых человек, которые находятся в больнице в критическом состоянии.

Предварительная причина смерти – отравление химическими веществами. Среди госпитализированных были женщины и мужчины всех возрастов.

Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай") и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) Уголовного кодекса Украины. Женщину, которая продавала суррогатный алкоголь, задержали.

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