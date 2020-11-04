Виталий Маркив намерен некоторое время провести со своей женой, которую не видел более трех лет, а затем вернется к службе в Национальной гвардии.

Освобожденный из итальянской тюрьмы украинский нацгвардеец Виталий Маркив признался, что до последнего не верил, что его оправдают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маркив сказал в аэропорту «Киев» после возвращения из Италии, где безосновательно был приговорен к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве в 2014 году на Донбассе журналиста Андреа Роккелли.

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«После первого приговора я себе дал обещание выстоять до конца не только ради себя, но и ради всех тех героев, которые отдали свои жизни, которые борются по сегодняшний день за независимость нашей страны. Мы показали, что только совместными усилиями можно побороть. Справедливость есть, правда существует и всегда побеждает», - сказал Маркив.

Кроме того, военнослужащий отметил, что посоветуется со своими адвокатами относительно того, требовать ли от Италии компенсации за уголовное преследование после получения заключения кассационного суда по его делу.

«Мы сейчас на контакте с адвокатами, мы будем ждать окончательного заключения кассации, и после того будем делать какие-то выводы. Но должны понести ответственность люди, которые пытались опорочить не только вооруженные формирования Украины, но и привлечь к ответственности весь украинский народ», - подчеркнул Маркив.

Также Маркив заявил, что его победа в апелляционном суде Милана, который его полностью оправдал, - это «плод всей команды дипломатов, которые постоянно держали ситуацию под контролем, понимали ее важность и опасность, которую представляло бы окончательное осуждение».

«Но основной фактор - это правда. «Борітеся – поборете, вам Бог помагає, за вас слава, за вас правда та воля святая»», - процитировал нацгвардеец Тараса Шевченко.

Также Маркив сообщил о своих ближайших планах после освобождения из итальянской тюрьмы.

«Главным моим планом является, наконец, провести время с моей женой. Напомню вам, что три года, месяца и два дня, как я не видел жену. Это сегодня первый раз, когда я ее обнял, а в течение последних шести месяцев нам давали возможность только общаться по WhatsApp по 10-15 минут. Поэтому пока планы на будущее - семья и семья», - отметил Марков.

Вместе с тем, по словам Маркива, он не верил, что апелляционный суд его оправдает.

«Я не верил, если честно, я не верил, что будут сняты обвинения не только с меня, но и с нашей страны. Я готовился к худшему, но надеялся на лучшее. Просил Бога, чтобы дал мне силы выстоять и не опозориться», - сказал боец.

Дело Маркива: хронология событий

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

24 октября 2020 года на предварительном заседании адвокаты представили неопровержимые доказательства невиновности украинца.

С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

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Автор: Дмитрий Хилюк