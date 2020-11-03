Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение итальянского суда об оправдании и освобождении украинского бойца Виталия Маркива.
Об этом говорится в его публикации в Facebook.
Зеленский подчеркнул, что Украина ждала на освобождение бойца несколько лет, процитировав несколько предложений из выступления Маркива в суде: "Я украинец, а значит мое государство – меня никогда не оставит! Кем бы я ни был, где бы не оказался, Украина будет бороться за меня 24/7. И непременно вернет домой. Просто потому что я ее гражданин".
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Зеленский поблагодарил всех, кто вернул Маркива домой и сражался за его свободу.
"Эта новость придает всем нам силы и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые до сих пор, к сожалению, незаконно находятся в плену или в тюрьме. Никто из них не забыт. Вернем каждого", - написал президент.
Дело Маркива: что известно
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.
- 12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения.
- 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.
- 12 сентября стало известно, что адвокаты Маркива подали в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.
- 1 октября Апелляционный суд Милана постановил сделать новый перевод допросов и разговоров Маркива в связи с тем, что переводчик, которая переводила эти его показания, отказалась от своего перевода.
- 15 октября в Милане состоялось третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.
- 24 октября состоялось четвертое апелляционное заседание, во время которого его адвокаты предоставили веские доказательства его невиновности.
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