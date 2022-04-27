В среду, 27 апреля, в Киеве на Майдане Независимости состоялся митинг, участники которого призывали мировых лидеров помочь спасти украинских бойцов и гражданское население из окружения российских оккупантов в Мариуполе.
В частности, участники призвали помочь организовать гуманитарный коридор с участием иностранных делегаций и эвакуировать украинцев.
В митинге приняли участие родственники и друзья военных полка "Азов", которые почти два месяца заблокированы в подземных укрытиях завода "Азовсталь".
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом. Меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города, а также украинские военные, практически разрушен и разбомблен.
Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.
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