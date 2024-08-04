'Любовный кризис': война разрушает знакомства в Украине, - NYT

Самой большой проблемой сейчас является установление долговременных отношений.

Ужасы войны, смерти и горе окружают украинцев третий год подряд. Многим необходимы романтические отношения для того, чтобы справиться с волнениями и моральными травмами. Но война разрушает механизмы знакомств.

Как говорится в материале The New York Times, последние два с половиной года Екатерина Байрачная хотела встретить кого-то особенного. Но война всегда становится помехой. Девушка встретила солдата, но потом его отправили на фронт. Она обменивалась текстовыми сообщениями с другим мужчиной, но он не был настроен встречаться, опасаясь, что вскоре его призовут. В приложении для знакомств Bumble Байрачной понравилась внешность мужчины-хипстера. Но когда она прокрутила его фотографии, то заметила ампутированную ногу.

"Любовный кризис"

"Я смотрела на его профиль 15 минут и мне стало его так жалко. Я чувствую, что не готов к этому", - сказала 35-летняя Байрачная, директор по маркетингу киевского бренда одежды. Видео дня

Она думала, справится ли с отношениями с искалеченным ветераном войны. Затем девушка взмахнула влево, исключив его из потенциальных совпадений.

Полномасштабное вторжение России перевернуло почти каждый аспект повседневной жизни в Украине. Две трети украинцев потеряли в результате конфликта родственника или друга. Многочасовые отключения света теперь является обычным явлением по всей стране, а российские удары уничтожили целые города.

Это также вызвало хаос на театре знакомств. Хотя стремление к любви может казаться второстепенным в связи с ракетными атаками, перебоями в электроснабжении и нехваткой пищи, многие украинцы говорят, что им нужны романтические отношения, чтобы помочь им справиться с жизнью в состоянии войны.

Для женщин проблема стоит особенно остро. Погибли десятки тысяч мужчин. Еще больше находится на передовой, некоторые сбежали из страны, а другие сидят дома, боясь призыва. В некоторых селах воюет чуть ли не все мужское население, в Киеве мужчин стало значительно меньше.

"Остается небольшой процент мужчин, которые готовы и хотят отношений", - говорит Маргарита Стельмашова, украинский психотерапевт и сексолог.

Война также усложнила установление долгосрочных отношений. Многие солдаты испытывают психологический стресс, который напрягает их интимные связи, говорят сексологи. Несколько женщин сказали изданию, что волнуются о встречах с военнослужащими, которые имели травмы, или однажды могут погибнуть.

В прошлом году в Украине было наименьшее количество рожденных и второе самое низкое количество браков за последние 10 лет. Столкнувшись и бедствием войны, некоторые женщины прибегают к мерам, о которых раньше не думали, например к использованию приложений для знакомств или быстрых свиданий.

"Война - это разрыв. Это любовный кризис", - сказала 36-летняя Светлана Кривокучо, ИТ-работница, которая участвовала в быстрых свиданиях.

Принцип примитивный: мужчины и женщины имели 5 минут на разговор и обмен анкетами. На лицах появлялись улыбки, когда разговор завязывался.

"Они боятся"

Организатор Алиса Самусиева грустно рассказала, что пришло только 26 мужчин по сравнению с обычным минимумом в 30.

"Они боятся. Они не хотят выходить. Они просто хотят сидеть дома и прятаться", - сказала она, добавив, что допускает такой формат онлайн.

В приложениях для знакомств все больше мужчин в военной форме или с протезами конечностей. Регулярно появляются иностранцы, которые работают в гуманитарных организациях и международных учреждениях, а также иностранные воины, которые присоединились к ВСУ.

По словам Байрачной, напряжение войны против украинских мужчин заметно в приложениях для знакомств. Многие мужчины "выглядят очень подавленными и уставшими". Она и другие женщины сказали, что их настроение было мрачным, и мало кто желал посвятить себя отношениям.

24-летняя Елена Актисенко ищет долговременных отношений, но ее диалоги в Tinder часто тупиковые.

"Я спрашиваю: "Что мы делаем? Что происходит?" Они отвечают: "Я не знаю, что будет завтра или через два года. В стране война", - жалуется девушка.

Она сказала, что примерно каждый пятый мужчина в Tinder был солдатом, но она ни с кем из них не общалась.

"Они храбрые, они герои. Но учитывая ситуацию, начинать отношения кажется слишком рискованным", - сказала девушка.

Несколько украинок, которые выехали за границу после начала войны, сказали, что было гораздо легче встречаться с иностранцами, которые не сталкивались с угрозой войны.

"Любовь точно не исчезла из Украины. Романы все еще цветут, а свадьбы все еще празднуют", - пишет издание.

В ночных клубах Киева почти каждый вечер было людно. Сейчас ситуация изменилась. 22-летняя Марина Пыльча сказала, что почти не было ночи, чтобы к ней не подходил мужчина в клубе. Девушка вспомнила, как военный, с которым она когда-то встречалась, разорвал отношения после того, как получил ранение.

"Он сказал: "Ты найдешь в Киеве кого-то лучше меня. Это было очень больно", - сказала она.

"Столько красивых девушек"

Война также усилила идеологические разногласия, разрушая потенциальные отношения, которые могли развиваться до конфликта. Некоторые женщины теперь отказываются встречаться с лицами, которые уклоняются от призыва. Также часто можно увидеть, как женщины в приложениях для знакомств отказываются встречаться с русскоязычными людьми.

На быстрых свиданиях в Киеве 27-летняя Юлия Ковтун молчала пять минут после того, как мужчина, который только что сел за ее столик, сказал ей, что будет говорить только на русском.

"Я ищу кого-то, кто разделяет мои ценности и решительно поддерживает языковой вопрос", - сказала она, отметив, что оба ее дедушки и бабушки участвовали в националистических движениях Украины за независимость в 1940-х годах.

Более спокойной была атмосфера за столом 38-летнего Сергея Чуйкова, солдата, который потерял на войне левую ногу и теперь носит протез. Он и женщина напротив него сказали, что рады, что нашли место, где можно встретиться с людьми и ненадолго забыть суровые реалии войны.

Чуйков сказал, что это событие стало "глотком свежего воздуха" по сравнению с ситуацией в армии, где он и его побратимы пытались установить романтические отношения.

"Это большая проблема", - сказал он, и его голос затих.

Казалось, что быстрые свидания решили проблему. Более десятка женщин хотели встретиться с Сергеем снова, а он заинтересовался девятью. Он провел четыре свидания.

"Мне не нужно приезжать во второй раз, потому что сегодня уже столько красивых девушек. Этого более чем достаточно", - сказал он.

Браки в Украине

Как сообщал УНИАН, за первые 6 месяцев прошлого года украинцы зарегистрировали на 17% меньше браков, чем годом ранее. Зато разводов стало больше на треть.

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