Усиленный карантин действует в Украине с 8 по 24 января.

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что ситуация с коронавирусом в Украине станет легче в начале лета. Зиму и весну он назвал «тяжелым периодом».

Об этом Степанов рассказал в эфире 24 канала.

На вопрос ведущей, видит ли он по состоянию на сейчас основания для продолжения январского локдауна, министр ответил, что они есть.

"Я и мои советники настаиваем на продлении этого карантина. И именно при таких обстоятельствах, как он есть", – отметил глава Минздрава.

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Степанов назвал две причины, почему рекомендовал бы карантин продлить.

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных", – сказал он.

Министр отметил и ежегодный сезонный рост количества заболевших гриппом, который начинается в январе.

"И очень важно это количество роста сбить. Передается эта болезнь так же и предотвращается так же – прекращение контактирования между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения с госпитализацией в больницу. Мы заинтересованы, чтобы не было критической нагрузки на медицинскую систему", – ответил Степанов.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Яна Ставская