По словам главы Минздрава, сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Общенационального локдауна в Украине из-за стремительного распространения коронавируса в ближайшее время не будет. Ограничения будут вводиться только в конкретном регионе, где есть вспышка COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданка з 1+1" 23 марта.

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По словам главы Минздрава, сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской, в Винницкой, в Николаевской областях. В то же время, в Ивано-Франковской области фиксируют улучшения и регион может выйти из "красной" зоны в ближайшие дни.

"Не планируем (общенациональный локдаун, - ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, через несколько дней уже выйдет с красного уровня", - сказал Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что вводя локдаун надо находить баланс между эпидемиологией и экономикой страны.

"Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и все остальное. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения, чтобы и не распространялась болезнь и не остановить экономику страны", - пояснил Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов об общенациональном локадуне: видео

Локдаун в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко