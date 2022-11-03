Фотокнига, представленная в США, маркирована пометкой "Чувствительный контент".

В США презентовали фотокнигу украинских и американских фотографов, которые рассказывают о российско-украинской войне. На ее обложке - уже легендарная фотография Дмитрия "Ореста" Казацкого из "Азова".

Как говорится в сюжете ТСН, пока он находился в плену, снимок, сделанный во время обороны "Азовстали", собрал многочисленные международные награды.

Дмитрий сейчас жалеет, что сделал так мало фотографий с "Азовстали". Говорит, что кадры делал в те мгновения, когда и не знал, будет ли он и его собратья в следующий момент живы. Тогда в катакомбах не хватало обезболивающих, он ежедневно терял собратьев.

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Фотокнига, представленная в США, маркирована пометкой "Чувствительный контент", в ней-человеческое горе без купюр: похороны, расстрелянные тела и боль на лицах живых. То, что пытаются удалять соцсети, они умышленно показали на бумаге, говорит издатель Майкл Эдрингтон.

"Это не война. Один из моих фотографов, чьи снимки в этой книге, сказал, что это не война. Это ежедневный терроризм из-за того, что делается в отношении Украины", - сказал он.

Большую партию фотокниг уже заказало посольство Украины в США.

Кто такой Дмитрий Казацкий

Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир.

Накануне эвакуации с завода "Орест" шокировал мир роликом, который назвал "Последний день на Азовстали".

Ранее Казацкий рассказал, как создал легендарное фото с лучом света, которое стало олицетворением силы духа всех защитников Мариуполя. Он поделился, что увидел кадр во время перехода из одного бункера в другой.

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