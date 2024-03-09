Лауреатами стали создатели фильма "20 дней в Мариуполе", авторы спектакля "Конотопская ведьма", певица Джамала и другие.

В Киеве состоялась церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024 года.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко состоялась при участии президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в день празднования 210-й годовщины со дня рождения украинского поэта.

В номинации "Театральное искусство" лауреатами стали создатели спектакля "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко. Этот спектакль Национального академического драматического театра имени Ивана Франко создан в жанре бурлескной комедии. Награду получили авторы спектакля: режиссер-постановщик Иван Урывский, художница-постановщик Татьяна Овсийчук и хормейстер Сусанна Карпенко.

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Также, в номинации "Музыкальное искусство" лауреатом стала певица Джамала (Сусана Джамаладинова) за альбом крымскотатарской музыки "Qirim". В эту пластинку вошли старинные народные композиции в исполнении Джамалы.

"Альбом Qirim - это и я, это и мой родительский дом, это наше наследие, это и движение в будущее, потому что каждая песня звучит как завет. Это действительно красота и величие прошлого", - сказала Джамала.

Вместе с тем, в номинации "Музыкальное искусство" лауреатом стала композитор Кармелла Цепколенко за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валко, птица играет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию № 5.

В номинации "Литература" лауреатом стала поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Чорногуз за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]", написанную на фронте об истинах войны.

"Для меня честь получить эту награду имени поэта, который создал такую мощную энергию, такое творчество, которое бережет нашу государственность уже второе столетие, помогает восстанавливаться из пепла, и все мы, как военные, вспоминали его тексты, в очень тяжелые времена", - отметила Чорногуз.

Также в номинации "Литература" лауреатом стал поэт и старший лейтенант 59-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка".

В номинации "Визуальные искусства" лауреатом стал художник Андрей Ермоленко за серию художественных работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатами стали журналисты Евгений Малолетка, Мстислав Чернов и Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследования и фильм "20 дней в Мариуполе").

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сказал, что сегодня отмечаются достойные лауреаты Шевченковской премии.

"Во время войны - даже больше, чем во время мира, - мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает то, что на сердце. Сохраняет все, через что мы идем. Возрождает то, что могло быть забытым, но - обновленное - дает людям силы, дает эмоции", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы.

"Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат - учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо - спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента, это стало возможным благодаря не только силе нашего оружия, но и силе сердец наших людей.

"Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, они должны снять, сохранить для того, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И который чувствует: должен записать это, рифмовать это мгновение, рифмовать эту боль.

Или художник, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях тех, кто жив. И который своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства своим указом установил на 2024 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 429 тыс. грн каждая.

Шевченковская премия

9 марта - в день рождения Кобзаря традиционно объявляют лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Несмотря на тяжелое время и войну, ни 2022 год ни 2023 год исключением не стал.

Самая престижная национальная творческая премия отмечает достижения писателей и художников, актеров театра и кино, литературоведов, режиссеров, сценаристов.

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