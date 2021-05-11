"Героями" мемов стали соратники Медведчука, а также экс-президент Петр Порошенко.

Правоохранители во вторник, 11 мая, неожиданно пришли с обысками домой к нардепу от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку. Впоследствии информпространство Украины ошеломила еще одна новость - СБУ объявила о подозрении Медведчуку и другому нардепу Тарасу Козаку.

Это было сделано по трем эпизодам: относительно незаконной передачи РФ газового месторождения, передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, - в отношении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины и проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Проминь".

Впоследствии в СБУ уточнили, что устанавливают местонахождение Медведчука. Зато признали, что Козак ранее покинул Украину и находится в РФ.

Главная политическая новость дня не могла остаться без соответствующей реакции украинцев в соцсетях. Ближе к вечеру появилось большое количество мемов, фотожаб и шуток, связанных с действиями силовиков в отношении пророссийских политиков.

Реакция соцсетей на обыски и подозрение для Медведчука и Козака:

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Автор: Юрий Годован