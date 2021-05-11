Ранее стало известно об обыске в доме Медведчука в Киеве.

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице", - заявил он журналистам.

Ранее стало известно об обыске в доме Медведчука в Киеве. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Дело Медведчука

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Дмитрий Захаров