Мобилизация 2025 продлена до 9 мая.

В связи с полномасштабным вторжением российского агрессора в Украине в очередной раз продлили военное положение. Рассказываем, как проходит мобилизация в Украине сегодня - кто подлежит призыву с 1 апреля 2025, есть ли мобилизация мужчин 50+ и будут ли снижать предельный возраст службы.

Со скольки лет мобилизация в Украине

До 9 мая действует военное положение и мобилизация - Украина призывает в ряды ВСУ военнообязанных от 18 до 60 лет. Согласно законодательству, это граждане Украины со статусом "Военнообязанный", у которых нет противопоказаний по здоровью и которые не имеют отсрочки от призыва и брони. Мужчин до 25 лет не призывают, если они призывники и не считаются военнообязанными (то есть, у них нет военного образования, военного опыта и они не служили в армии).

Напомним также, что в феврале Минобороны Украины представило контракт 18-24 для призывников 18-24 лет, которые готовы пойти в ВСУ по собственному желанию. Согласно контракту, ребятам, подписавшим его, предстоит пройти обучение, после которого смогут получить боевую должность в одной из бригад ВСУ (их было 6, сейчас добавили еще 11). В течение полугода военнослужащие должны выполнять задачи на линии соприкосновения. Контракт предусматривает различные льготы, а также выплату в размере 1 млн грн.

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Кого сейчас мобилизуют в Украине - кто попадает под призыв с 1 апреля

Правила призыва в апреле 2025 остаются прежними и регулируются обновленным Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как уже говорили ранее, в ряды ВСУ в Украине мобилизуют военнообязанных (18-60 лет), не имеющих противопоказаний по здоровью и отсрочки.

Кого могут мобилизовать по новому закону:

от 18 до 60 лет - с опытом военной службы, а также тех, кто ранее был снят с воинского учета, но при этом считается годным для службы (им нужно пройти повторную ВВК до 5 июня (включительно);

от 25 до 60 лет - без военного опыта и тех, у кого ранее был статус "Ограниченно годный" (этот статус упразднили, поэтому им также нужно пройти повторную медкомиссию).

Мобилизация мужчин 50+ проходит на общих основаниях, но в этом возрасте рекомендуют направлять служить не в штурмовые бригады, а в части обеспечения.

Также на днях в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект N12222 о снижении мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Эту идею поддерживают и в Генштабе ВСУ. Как писал ранее УНИАН, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко также отметил, что в украинскую армию мобилизуют мужчин в основном среднего или предпенсионного возраста, что не есть хорошо, так как им сложнее выполнять боевые задачи из-за состояния здоровья.

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