Киевские выпускники назвали Крым "российским" и унизили крымских татар (видео)

Сам Чубаров заявил, что, после официальных извинений со стороны школы и самих авторов видео, инцидент себя исчерпал.

Выпускники школы №90 города Киев записали видео, в котором назвали Крым "российской территорией" и унизили крымских татар, выложив его в сеть.

На видео внимание обратил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Подростки записали видео после того, как сдали ВНО по истории. Но после скандала его удалили.

Администрация заведения уже отреагировала на ситуацию и попросила прощения у всего крымскотатарского народа

«В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимости таких позорных высказываний в чью-либо сторону... Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторение подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым - это Украина», – заявили в школе.

Сам Чубаров заявил, что, после официальных извинений со стороны школы и самих авторов видео, инцидент себя исчерпал.

«Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но затем нашли в себе силы извинится, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа», – отметил он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье прокуратура согласовала подозрение жителю Ужгорода, который призывал к изменению границ территории Украины.

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