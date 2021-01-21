По словам активиста, буквально час назад скандальный билборд снесли и погрузили на автомобиль, но активисты заблокировали ему дорогу.

В Киеве под посольством страны-агрессора Российской Федерации демонтировали билборд, посвященный служащим контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook с места происшествия сообщил руководитель подразделения муниципальной стражи Киева Сергей Бондарь.

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По его словам, буквально час назад скандальный билборд снесли и погрузили на автомобиль, но активисты заблокировали ему дорогу.

Примечательно, что билборд снесли именно в день памяти военнослужащих, которые героически погибли, обороняя от российских оккупантов Донецкий аэропорт.

Напомним, билборд, который установили по случаю Дня России, уже пытались демонтировать в ночь на 7 июля 2020 года, но после скандала вернули его на место.

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Позже в СБУ оправдались, что фото скульптуры казака исчезло с сайта, "потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление".

25 августа 2020 года в Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ "Альфа" демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения.

После этого в СБУ сказали, что не разбивали памятную плиту погибшим бойцам «Альфы», как об этом сообщил политолог Тарас Березовец.

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Автор: УНИАН