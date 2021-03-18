Состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное.

10 спасенных украинских моряков с затонувшего в Черном море у побережья Румынии судна вернулись в Украину.

Об этом сообщает Посольство Украины в Румынии.

"Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки-члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина)", - говорится в сообщении.

После оформления въезда на территорию страны украинские граждане должны поехать в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна Volgo Balt 179.

"Состояние здоровья всех десятерых спасенных украинских моряков удовлетворительное", - отметили в посольстве.

Утверждается, что во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации безопасной транспортировки на родину.

Крушение судна с украинцами: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко