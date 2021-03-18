10 спасенных украинских моряков с затонувшего в Черном море у побережья Румынии судна вернулись в Украину.
Об этом сообщает Посольство Украины в Румынии.
"Сегодня, 18 марта 2021 года, украинские моряки-члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина)", - говорится в сообщении.
После оформления въезда на территорию страны украинские граждане должны поехать в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна Volgo Balt 179.
"Состояние здоровья всех десятерых спасенных украинских моряков удовлетворительное", - отметили в посольстве.
Утверждается, что во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации безопасной транспортировки на родину.
Крушение судна с украинцами: что известно
- 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. Двое погибли, поиски еще одного моряка продолжались.
- 10 человек удалось спасти и доставить в Констанцу.
- В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли их имена.
- В сети появилось видео с места аварии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram