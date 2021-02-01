Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимается политическими силами по-разному.

Экс-президент, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет "Громадське".

Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма на сегодня является "наиболее болезненным", поскольку они по-разному воспринимаются разными политическими силами.

"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести на референдум для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - сказал Кравчук.

Экс-президент также отметил, что главным вопросом референдума должно быть "то, что Украина является цельной, независимой, с возвратом ее территории". Он уверен, что эта позиция, которая не ставится под сомнение международными партнерами Украины.

"Способ возвращения оккупированных РФ территорий должно представить государство, власть, Верховная Рада, а народ должен сказать "нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине", - добавил Кравчук.

Закон о референдуме: что нужно знать

26 января Верховная Рада приняла закон "о народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе объявляется президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Олег Давыгора