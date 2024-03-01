Не хотелось 29 февраля участвовать в поминальных мероприятиях по 32-й годовщине с объявления начала космической эры в Украине (Государственное космическое агентство Украины было основано 29 февраля 1992 года), но все же нужно сказать пару слов.

За два года страна-агрессор, которая не готовилась к длительной войне, почти с нуля стремительно наращивает усилия по поддержке боевых действий из космоса. И если мы так и не получим своевременную помощь от США, то прекратится финансирование коммерческих спутниковых группировок, благодаря которым в этом компоненте мы еще имеем технологическое и информационное преимущество по космической поддержке в противоборстве (кстати, спутник Притулы должен "закончиться" в августе текущего года). И сразу все станет наоборот.

Военный космос в РФ получил второе дыхание из-за серых поставок космической микроэлектроники и не знает фразы "отсутствуют деньги"

Военный космос в РФ получил второе дыхание из-за серых поставок космической микроэлектроники и не знает фразы "отсутствуют деньги". Тогда как наш соответствующий (исключительно наземные средства получения космической информации) - стабильно на уровне 0,01% от ВВП. Гражданский космос у нас с 2018 года практически нулевой - крохи, которые иногда появляются, статистика в процентах к ВВП не видит из-за многих нулей после запятой.

Нас может радовать, что Роскосмос стабильно теряет финансирование. Но даже при экстраполяции до 0,5% от ВВП после 2030 года - это еще бешеные деньги. И все его ресурсы также направлены на поддержание войны. Даже его космонавты на борту Международной космической станции во время наблюдения за Землей делают свой вклад. Не говоря уже о бравых отчетах Роскосмоса о том, сколько (100%) и с какой периодичностью его средствами отснято украинской территории.

"Роскосмос стабильно теряет финансирование. Но даже при экстраполяции до 0,5% от ВВП после 2030 года - это бешеные деньги"

Также тут можно добавить школьные и университетские программы по созданию и развитию спутниковых технологий за счет внебюджетных фондов, которые также работают под лозунгом "Все для Победы" - и десятки их творений в космосе уже сейчас демонстрируют, в совокупности, неплохие результаты.

С коммерческими компаниями у россиян также постепенно налаживается. А запуск 29 февраля с космодрома "Восточный" одновременно аж 17 космических аппаратов негосударственного оператора - тому подтверждение.

Наверное, кому-то будет интересно посмотреть на потенциальное противостояние (в смысле объемов результатов наблюдения Земли из космоса) будущего одинокого экспериментального КПИ-шного кубсата против флотилии в десятки серийных подобных космических аппаратов российской спутниковой группировки от их коммерческой компании, которая уже начинает разворачиваться... Но, что характерно, без заинтересованности со стороны государства подобного всплеска у россиян бы не происходило!

Куда будем двигаться мы? Скрытно заострять копья по примеру далеких предков и иногда втихаря смотреть на Млечный путь?

Так куда будем двигаться мы? Скрытно заострять копья по примеру далеких предков и иногда тихонько смотреть на Млечный путь, если захватчики позволят это делать уцелевшим? Или начинать почти с нуля развивать современные ракетно-космические технологии для уничтожения российских военных и промышленных мощностей? Надо действовать уже.

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности, экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины