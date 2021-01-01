Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 1 января в мире зафиксировано более 83 миллионов случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,8 миллиона человек. При этом более 47 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностировано 1064479 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 9432 украинцев.
За все время пандемии 720009 человек выздоровели, 18680 больных – умерли.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 885 человек.
Всего в столице COVID-19 заболели 112356 людей. Коронавирус унес жизни 1935 больных, преодолели болезнь 39911 киевлян.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 1 января
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