Более 83 миллионов человек заболели COVID-19 по всему миру. В Украине количество инфицированных превысило 1,06 миллиона.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 1 января в мире зафиксировано более 83 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,8 миллиона человек. При этом более 47 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностировано 1064479 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 9432 украинцев.

За все время пандемии 720009 человек выздоровели, 18680 больных – умерли.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 885 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 112356 людей. Коронавирус унес жизни 1935 больных, преодолели болезнь 39911 киевлян.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 1 января

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Автор: Алина Вишневская