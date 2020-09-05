Мэры Тернополя и Ивано-Франковская согласились, что сейчас в Украине существуют двойные стандарты по карантину со стороны властей.

Мэры Ивано-Франковска, Коломыи, Калуша и Тернополя подают иск в суд на Кабинет министров, чтобы отменить постановление о карантинном зонировании регионов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Франковская Руслан Марцинкив и подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал.

«Мы подали сегодня иск вместе с нашими коллегами Калуша и Коломыи на наше правительство, которое нарушило основные конституционные права. Есть решение КСУ, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным», - заявил Марцинкив.

Мэр Тернополя добавил, что поддерживает и присоединяется к иску Ивано-Франковска.

Как мэры объясняют решение

Марцинкив озвучил на брифинге 3 сентября несколько аргументов в пользу своей позиции. Почти все связаны, по его мнению, с несправедливыми критериями, по которым делят регионы на «зоны».

Загруженность коек в больницах

«Ведь критерий наполнения коек в Ивано-Франковске, когда четыре больницы принимают со всей области больных - это не тот критерий, который должен записываться исключительно нашему городу. Так сложилось, что все люди хотят ехать в город лечиться, и поэтому количество наполнения коек больными COVID-19 и не COVID-19 – все считается к городу», - пояснил Марцинкив.

Тестирование

«Сегодня 8 лабораторий осуществляет тестирование в городе. Там, где больше тестируют, больше и обнаруживают. Ведь сегодня одна государственная и семь частных лабораторий делают эти тесты. И этому тоже есть определенная проблема. Никогда нельзя равнять Франковск с 8 лабораториями и другие районы», - отметил Франковский голова.

Также мэр говорит, что сейчас в городе не так уж и много больных, и на Юге на самом деле инфицированных COVID-19 может быть больше.

Чего требуют

Руслан Марцинкив заявил, что Кабинет министров должен на заседании отменить «красные зоны» для указанных городов и заметил, что, согласно решению КСУ, отдельные ограничения карантина были признаны неконституционными.

«Мы еще будем оспаривать введение карантина. И мы это докажем», - подчеркнул Марцинкив.

Карантин в Украине: что известно

Согласно последним обновлениям карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Калуш и Коломыя попали в "красную зону".

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и межобластного транспорта.

Регионы поделили на «зоны» согласно введенному в Украине 1 августа адаптивному карантину. Зонируя области, правительство учитывает показатели загруженности коек, среднего количества тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

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Автор: Яна Ставская