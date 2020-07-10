Кличко рассказал, сколько ночных клубов закрыли из-за карантинных нарушений

Проверки заведений и предприятий столицы показали, что каждый четвертый из них нарушает ограничительные правила.

Четыре ночные клубы Киева закрыли из-за нарушения ограничения работы развлекательных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы.

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«Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила... О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22 часов. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что в начале этой недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

«Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более жестким ограничениям. Давайте не доводить до этого», - призвал мэр.

Как сообщал УНИАН, количество жителей Киева, у которых за прошлые сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них - медики.

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