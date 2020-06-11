Советские идолы: как в регионах пытаются перехитрить закон о декоммунизации (видео)

Полтавская, Киевская и Одесская области до сих пор пытаются перехитрить закон о декоммунизации.

Полтавская область вместе с Одесской и Киевом до сих пор не провела полную декоммунизацию и в центре ряда городов виднеются советские идолы.

Например, в селе Новоселовка по сей день стоит памятник одному из организаторов голодомора Григорию Петровскому. С него сняли табличку и уже три года называют "неизвестно кем". В санатории Власовки спрятался памятник Владимиру Ленину. А в Лубнах памятник Василию Чапаеву только перекрасили в другой цвет, об этом говорится в сюжете ТСН.

Поселок Новоселовка ныне прославился своим монументом - дядя с тростью в очках, которого местный сельский председатель официально назвал памятником "неизвестно кому". Так чиновник ответил на запрос общественных активистов. В то же время, как свидетельствуют документы, это памятник Григорию Петровскому и его якобы разрушили в 2016 году.

Местные жители говорят, что в них нет сомнения в том, что это памятник организатору Голодомора. И признаются, что раньше даже колхоз был имени Петровского.

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Активист Вадим Позняков отмечает, что памятник еще и опасный, поскольку может сам упасть.

В поселке Власовка на территории санатория затаился последний Ленин Полтавщины. Директор санатория Николай Беспалый утверждает, что на его территорию заходить нельзя, ведь карантин. Сам директор заведения уверяет, что монумента нет.

Поселковый голова Сергей Иванович говорит, что Ленин на территории санатория действительно есть, но он якобы музейный экспонат. А советский герб на здании клуба обещает побороть, но уже после карантина.

В Лубнах, где еще пять лет назад активисты хотели повалить монумент Василию Чапаеву, сейчас только перекрасили его. По словам местных, закон исполнить не могут, ибо это монумент особого местного значения. В то же время, предлагают перевести каменных идолов в недавно созданный музей тоталитарного режима, который расположен рядом в Путивле.

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