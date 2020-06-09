Коллекционер из Днепра попала в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

Надежда Комарова стала 52 украинкой, которых в разное время признали рекордсменами.

В мировой Книгу рекордов Гиннеса внесли коллекционерку из Днепра Надежду Комарову. Женщина собрала самую большую коллекцию предметов в виде насекомых-божьих коровок.

Читайте такжеСамой старой жительнице планеты исполнилось 117 летОб этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилами и полному документальному сопровождению, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннеса о внесении коллекции «Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок» в раздел величайших мировых коллекций», – отметила она.

По ее информации, Надежда Комарова стала 52 украинкой, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса. Коллекция жительницы Днепра насчитывает 11680 экземпляров. Диплом Книги рекордов женщина получит 11 июня.

Ранее УНИАН писал, как Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого мужчину на планете.

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