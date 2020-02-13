Книга рекордов Гиннеса назвала старейшего мужчину на планете (видео)

Звание самого старого мужчины в мире получил 112-летний японец.

Японец Читцуцу Ватанабе был признан старейшим мужчиной в мире. Ему 112 лет и 344 дня.

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Об этом говорится на официальном сайте мировых рекордов Гиннеса.

"Читцуцу Ватанабе из Нигаты, Япония, официально подтвержден, как самый старый живой мужчина в возрасте 112 лет 344 дня, по состоянию на 12 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Как сообщается, Читцуцу родился 5 марта 1907 года в Нигате, и был первым из восьми детей в семье. После окончания сельскохозяйственной школы переехал на Тайвань, чтобы помогать заключать там контракты на плантации сахарного тростника. В 18 лет он женился. Мужчина также был военнослужащим до конца Тихоокеанской войны в 1944 году.

После выхода на пенсию Читцуцу построил с сыном новый дом. Там он выращивал фрукты и овощи до 104 лет. Сейчас он проживает в доме престарелых.