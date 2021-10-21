На данный момент в столице "красному" уровню эпидопасности соответствует один из показателей.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) прогнозируют, что столица перейдет в "красную" зону карантина не раньше следующей недели.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет РБК-Украина.

По словам чиновника, на данный момент в Киеве "красной" зоне соответствует один из показателей – по уровню госпитализации пациентов.

"Это видно со статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода в "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд", – отметил Поворозник.

Читайте такжеПервый день COVID-ограничений в поездах: как проверяют пассажиров на вокзале в Киеве (фоторепортаж)Он предполагает, что уже на следующей неделе Киев может "покраснеть", если показатели продолжат ухудшаться: "Это точно будет не быстрее, чем в понедельник - вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе".

Также Поворозник сообщил, что 22 октября соберется штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, который "обсудит и объявит киевлянам будущие ограничения, чтобы они были готовы":

"Мы сейчас ничего дополнительно вводить не будем. Мы будем обсуждать ограничения заранее, чтобы быть готовыми к переходу в "красную". После заседания штаба мы их озвучим для того, чтобы все были готовы к переходу Киева в "красный" уровень эпидемической опасности. То есть после перехода столицы в "красную" зону город будет жить по этим новым правилам, чтобы они ни для кого не были неожиданными".

Карантин в Украине: "красная" зона

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня, 21 октября, "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. С 23 октября в "красную" зону попадет Сумская область.

Вакцинация в Украине: статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 миллионов 373 тысяч 550 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 миллионов 743 тысяч 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц