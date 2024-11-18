Книги, спасающие от скуки

Стремительно укорачивающиеся осенние дни и удлиняющиеся ночи люди всегда стремились разбавить чем-то ярким и интересным. Потомки кельтов ходили со свечами в тыкве, пока не распространили Хэллоуин по всему миру, неистовые англичане жгли (и жгут по сей день) чучело Гая Фокса, а наши мудрые предки устраивали себе вечерницы, где парни и девушки тусовались, чтобы и время хорошо провести, и пару себе подобрать. В наши дни депрессивные осенние настроения разгоняются другими способами. С появлением печатного станка Гутенберга жить стало интереснее, книги помогают погрузиться в воображаемый мир.
Воображаемый мир с совершенными героями
Человеческая жизнь содержит взлеты и падения. Справиться с негативом помогают физические упражнения, регулярные занятия йогой и правильные книги. Хорошая литература творит настоящие чудеса. Погрузиться в волшебный мир книги М. Тонсёв "Благословение Небесного Урядника" предлагает читателям издательство BookChef. Лицензионное издание первой части знаменитой серии о наследном принце Се Ляне и темном демоне Хва Чене уже доступно для предзаказа. Книга имеет самый многочисленный в мире фан-клуб.
Действие романа, написанного в лучших традициях качественной прозы, происходит в трех измерениях: Небесной столице, королевстве смертных и в мире мертвецов. Всё это служит невероятным фоном для развертывания сюжета, в котором развиваются отношения между главными героями. Читателям понравится сочетание элементов восточной мифологии и даосизма, невероятные легенды, искусно вплетенные в канву повествования. Изысканные диалоги между героями заслуживают особого внимания, здесь прекрасно все: мудрость, ирония, тонкий юмор, взаимоуважение собеседников. Подробные описания локаций и портреты персонажей помогают глубоко окунуться в воображаемый мир, созданный М. Тонсёв.
Лицензионное издание для защиты от контрафактного продукта маркируется специальным оригиналом символом. Для легкого восприятия текста книга содержит комментарии переводчика.
Трагедия, романтика и Playboy
Осенний сплин развеют невероятные истории о любви. Эта тема всегда разгоняет кровь и заставляет сердце биться быстрее. Новинки BookChef о любви – это книги разных жанров, одни написаны очень давно, другие – сегодня:
- трагедия В. Шекспира "Ромео и Джульетта" в переводе П. Кулиша выйдет с уникальной обложкой. Невероятный сюжет и искусный перевод превратили пьесу в настоящую жемчужину. Тысячи туристов и сейчас едут в Верону, чтобы только посмотреть на скромный балкон и потрогать "на счастье" статую Джульетты;
- окончание современной истории о любви и дружбе получат фанаты трилогии "Макстон-холл" М. Кастен. Совсем скоро будет доступна для заказа треть "Спаси нас";
- на десерт BookChef предлагает книгу жены Хью Гефнера (владелец Playboy) "Говори только хорошее. Как я выжила в Playboy и нашла себя". Откровенные мемуары Кристалл ведут читателей за кулисы шоу-бизнеса. Разница в возрасте между Хью и Кристалл составляла 60 лет. Можно ли назвать эти сложные отношения любовью?