Книги, спасающие от скуки

Стремительно укорачивающиеся осенние дни и удлиняющиеся ночи люди всегда стремились разбавить чем-то ярким и интересным. Потомки кельтов ходили со свечами в тыкве, пока не распространили Хэллоуин по всему миру, неистовые англичане жгли (и жгут по сей день) чучело Гая Фокса, а наши мудрые предки устраивали себе вечерницы, где парни и девушки тусовались, чтобы и время хорошо провести, и пару себе подобрать. В наши дни депрессивные осенние настроения разгоняются другими способами. С появлением печатного станка Гутенберга жить стало интереснее, книги помогают погрузиться в воображаемый мир.

Воображаемый мир с совершенными героями

Человеческая жизнь содержит взлеты и падения. Справиться с негативом помогают физические упражнения, регулярные занятия йогой и правильные книги. Хорошая литература творит настоящие чудеса. Погрузиться в волшебный мир книги М. Тонсёв "Благословение Небесного Урядника" предлагает читателям издательство BookChef. Лицензионное издание первой части знаменитой серии о наследном принце Се Ляне и темном демоне Хва Чене уже доступно для предзаказа. Книга имеет самый многочисленный в мире фан-клуб.

Действие романа, написанного в лучших традициях качественной прозы, происходит в трех измерениях: Небесной столице, королевстве смертных и в мире мертвецов. Всё это служит невероятным фоном для развертывания сюжета, в котором развиваются отношения между главными героями. Читателям понравится сочетание элементов восточной мифологии и даосизма, невероятные легенды, искусно вплетенные в канву повествования. Изысканные диалоги между героями заслуживают особого внимания, здесь прекрасно все: мудрость, ирония, тонкий юмор, взаимоуважение собеседников. Подробные описания локаций и портреты персонажей помогают глубоко окунуться в воображаемый мир, созданный М. Тонсёв.

Видео дня

Лицензионное издание для защиты от контрафактного продукта маркируется специальным оригиналом символом. Для легкого восприятия текста книга содержит комментарии переводчика.

Трагедия, романтика и Playboy

Осенний сплин развеют невероятные истории о любви. Эта тема всегда разгоняет кровь и заставляет сердце биться быстрее. Новинки BookChef о любви – это книги разных жанров, одни написаны очень давно, другие – сегодня: