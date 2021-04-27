В ответ на один из вопросов нардеп заявил, что "вопрос понял полностью", но пообещал ответить на него в следующей научной работе.

Члены Ученого совета, которые накануне единогласно поддержали защиту диссертации народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, прокомментировали свое решение.

В частности, в комментарии Громадському один из членов ученого совета сказал, что, по его мнению, Кива писал диссертацию самостоятельно.

"Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научный труд", - добавил он.

Другая член ученого совета комментируя ажиотаж вокруг этой защиты диссертации и критику в соцсетях, сказала, что это все - попытки "дискредитировать науку".

"Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине... У меня не было показаний, чтобы не голосовать за".

Также "Громадське" сообщает, что в один из моментов во время защиты Кивы ему задали вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

Читайте также"Кандидат жомологических наук": соцсети взорвались мемами о диссертации Кивы

В ответ депутат заявил, что "вопрос понял полностью", но пообещал ответить на него в следующей научной работе.

Кива-кандидат: что известно

26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка - Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий