События относительно предложения или попыток предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

Михаилу Киперману из средств массовой информации стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на предложении дать взятку разоблачили адвоката Алексея Носова.

При этом, в ряде публикаций этот факт безосновательно связывается с именем Михаила Кипермана, поскольку якобы предложение взятки имело место в уголовном производстве, которое касаются прав Михаила Кипермана, заявили адвокаты.

"Адвокат, о котором указано в масс медиа, не предоставлял и не предоставляет никаких услуг господину Михаилу Киперману. С Алексеем Носовым не заключалось договоров правовой помощи и не поручалось представительство прав и интересов Михаила Кипермана. Алексей Носов, который работает в юридической компании "Миллер", представлял интересы другого лица в уголовном производстве", - говорится в заявлении адвокатов Кипермана.

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В нем отмечается, что события относительно предложения или попыток предоставления какой-либо неправомерной выгоды не имеют никакого отношения к Михаилу Киперману.

"Михаилу Киперману известно о факте существования уголовного производства НАБУ, однако до сих пор он не получал сообщение о подозрении в этом производстве в установленных законом способах. Сейчас уполномоченные адвокаты господина Михаила Кипермана изучают соответствующие материалы для формирования обоснованной юридической позиции и защиты прав в рамках действующего законодательства", - сказали адвокаты.

Они также отметили, что Михаил Киперман решительно осуждает любые незаконные способы воздействия на следствие или суд: "В случае подтверждения вины таких лиц, они, безусловно, должны понести соответствующую юридическую ответственность".