Эта инвестиция даст возможность Киевстар восстановить связь на освобожденных территориях, строить новые объекты сети, увеличивать территорию охвата 4G-связи в загородной зоне и на автодорогах, развивать новые цифровые продукты и сервисы для Украины и местных общин.
Компания презентовала свои инвестиционные планы на международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая проходит в Великобритании с 21 по 22 июня и имеет целью мобилизовать международные усилия ради восстановления и восстановления Украины. Во время Ukraine Recovery Conference CEO Киевстара Александр Комаров призвал представителей международного и национального бизнеса инвестировать в Украину для того, чтобы способствовать ее скорейшему восстановлению.
"Как показали последние 16 месяцев, связь - настоящая "линия жизни" для Украины. Благодаря преданной работе почти 4000 наших сотрудников и помощи материнской компании Киевстар стал одним из примеров устойчивости во время войны и успешно развивает телеком-сеть, - сказал СЕО Киевстара Александр Комаров. – Существенная инвестиция, о которой объявила наша компания, является продолжением списка добрых дел, которыми Киевстар помогает Украине. В то время, когда многие другие страны воздерживаются от планов на будущее, мы с гордостью обязуемся еще больше делать для возрождения Украины как самостоятельно, так и в партнерстве с государственным сектором и другими национальными и международными сторонами. Мы призываем других так же инвестировать в светлое будущее Украины, в которое мы твердо верим".
Киевстар как крупнейший оператор телекоммуникаций в Украине обеспечивает услуги мобильной связи и интернета для 24,3 миллиона абонентов. Сотрудники Киевстара за время войны построили и модернизировали почти 10 тысяч сотовых базовых станций сети 4G, установили 33 тысячи новых аккумуляторов для автономной работы сети в случаях блэкаутов, выполнили более 150 тысяч ремонтно-восстановительных работ на объектах телеком-сети. Благодаря усилиям компании 93% сети Киевстар на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме.
Трехлетняя инвестиционная программа в сумме 600 миллионов USD будет способствовать развитию цифровых сервисов, обеспечению более высокого качества услуг LTE для миллионов пользователей, а в перспективе – развитию 5G сервисов. Телеком-оператор планирует в ближайшие три года увеличить территорию покрытия сети LTE даже в небольших и отдаленных населенных пунктах, чтобы доступ к скоростному мобильному интернету был у 98% населения Украины.
За последние 16 месяцев компания "Киевстар" инвестировала 6,7 млрд грн в развитие и восстановление телеком-сети, а также предоставила гуманитарной помощи для страны, общества, ВСУ и абонентов на сумму почти 1,1 млрд грн.
Справка о Киевстаре
Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За 16 месяцев войны компания предоставила гуманитарной помощи стране, абонентам, ВСУ на сумму почти 1,1 млрд грн, а также инвестировала 6,7 млрд грн в восстановление и развитие телеком сети. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.
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