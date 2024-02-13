106 саперных групп уже укомплектованы необходимым имуществом, последние выдачи снаряжения еще продолжаются.

В рамках проекта "Нам здесь жить" аккумулировано 180 млн грн. Цель сбора, который длился с мая 2023 года – обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ.

"Нам здесь жить" – совместная благотворительная инициатива Киевстар и фонда "Вернись живым" при партнерской поддержке группы 1+1 media. Фандрейзинговая кампания инициативы объединила украинцев и иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора Киевстар, представителей бизнеса и культуры.

"Киевстар продолжает системно поддерживать защитников вместе с нашим надежным партнером – фондом компетентной помощи армии "Вернись живым". Я искренне благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам здесь жить". Объединившись мы даже превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут саперам делать наши земли более безопасными для жизни", – отметил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.

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За время проекта Киевстар перечислил на сбор более 61 миллионов грн, из них:

31,5 млн – прямой благотворительный взнос Киевстар

более 29,7 млн грн – перечислено благодаря подключениям суперсилы "Помощь ВСУ" в подписке тарифов

почти 700 тыс грн благодаря взносам от сотрудников мобильного оператора

Сбор средств был завершен во время благотворительного аукциона B2U: Business to Ukraine с участием представителей украинского и международного бизнес сообщества. Благодаря розыгрышу уникальных лотов от украинских художников и фонда "Вернись живым" на разминирование украинских территорий было собрано еще 1,5 млн грн.

"Инженерно-саперные подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют освобожденные территории Харьковщины и Херсонщины, Николаевщины и Киевщины. Кроме того, они выполняют важнейшие задачи на фронте. Мы начали передавать им проходные надежные авто и базовое самое необходимое оборудование по проекту "Нам здесь жить" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов и спасло не одну жизнь", – говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

106 саперных групп уже укомплектованы необходимым имуществом, последние выдачи снаряжения еще продолжаются.