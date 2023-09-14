Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривень.

Коммунальное некоммерческое предприятие Киевской государственной городской администрации "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" огласило сомнительный тендер на ремонт фасада, крыши и замену окон почти за 535 000 000 гривень.

Объявили его в День Независимости, 24 августа, очень поздно вечером: в 22:14. За более чем полмиллиарда гривень подрядчик должен отремонтировать фасад и крышу госпиталя и заменить окна. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг - 31 декабря 2024.

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Интересно, что месяц назад этот госпиталь заказывал капитальный ремонт двух этажей главного корпуса за 144 млн гривень, что значительно меньше нового тендера на полмиллиарда гривень.

Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривень.

Сомнительные тендеры в Украине - детали

Госпредприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" объявило тендер на создание Национального теннисного центра в Киеве. На ремонт зданий и кортов планируют потратить более 300 миллионов гривен.

Соответствующий тендер был размещен на портале Prozorro 29 августа. Ожидаемая стоимость работ составляет 307,831 млн грн.

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