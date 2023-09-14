Коммунальное некоммерческое предприятие Киевской государственной городской администрации "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" огласило сомнительный тендер на ремонт фасада, крыши и замену окон почти за 535 000 000 гривень.
Объявили его в День Независимости, 24 августа, очень поздно вечером: в 22:14. За более чем полмиллиарда гривень подрядчик должен отремонтировать фасад и крышу госпиталя и заменить окна. Об этом сообщается в системе "Прозорро".
Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг - 31 декабря 2024.
Интересно, что месяц назад этот госпиталь заказывал капитальный ремонт двух этажей главного корпуса за 144 млн гривень, что значительно меньше нового тендера на полмиллиарда гривень.
Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривень.
Сомнительные тендеры в Украине - детали
Госпредприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" объявило тендер на создание Национального теннисного центра в Киеве. На ремонт зданий и кортов планируют потратить более 300 миллионов гривен.
Соответствующий тендер был размещен на портале Prozorro 29 августа. Ожидаемая стоимость работ составляет 307,831 млн грн.