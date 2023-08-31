На сумму, которую ГП планирует потратить на ремонт кортов, можно приобрести 2300 дронов DJI Mavic 3 Pro для ВСУ.

Госпредприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" объявило тендер на создание Национального теннисного центра в Киеве. На ремонт зданий и кортов планируют потратить более 300 миллионов гривен.

Соответствующий тендер был размещен на портале Prozorro 29 августа. Ожидаемая стоимость работ составляет 307,831 млн грн.

Работы необходимо выполнить до конца апреля 2025 года, а тендерные предложения будут принимать до 8 сентября. В то же время сам аукцион назначен на 11 сентября.

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На громкий тендер отреагировала волонтер Мария Барабаш: "Знаете, я практически каждый день общаюсь с нашими военными. И от них я слышано лишь "нужны пикапы, запасные части, мовки, оптика..." и так далее, до бесконечности. Когда я слышу о 300 миллионах, мой мозг автоматически считает, сколько можно было бы закрыть таких потребностей. Лично я поддерживаю идею современных спортивных объектов, но тратить такие деньги сейчас – ну, минимум, не очень уместно, а как максимум, кто-то уже получил откат", – написала она.

В то же время под самими объявлением уже есть несколько обращений в Госаудитслужбу Украины относительно неприемлемости таких тендеров. Вот что пишут авторы жалоб:

"Теннисные корты во время войны не нужны".

"Недопустимо проводить капитальный ремонт зданий и теннисных кортов, когда в Украине война. Эти деньги нужны для ВСУ: амуниция, средства первой медицинской помощи, дроны, оружие, еда. Речь идет о сохранении Нации Украинцев. Запретите выделение средств на ремонт теннисных кортов".

Государственное предприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" подчиняется Министерству молодежи и спорта Украины. Директором ГП с 2020 года является Павел Андреевский.

Отметим, что на сумму, которую ГП планирует потратить на ремонт кортов (более 300 млн), можно приобрести 2300 дронов DJI Mavic 3 Pro для ВСУ. Стоимость одного такого БПЛА в украинских магазинах составляет около 130 тысяч гривен.

Скандальные тендеры в Украине во время войны

Мэрия Кременчуга Полтавской области приобрела ноутбуки по космической цене в 1 486 080 грн с НДС за 15 единиц. Речь идет о Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15ua38).

Закупку провели без электронной системы – сделку заключили напрямую. Цена каждого, согласно обнародованным данным, составляла 99 тысяч гривен, тогда как в сети их можно приобрести за 63 тыс. грн.

В то же время в Одессе хотят направить на ремонт Киевского районного суда 100 млн гривень.

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