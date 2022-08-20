Отстранений руководитель окружной прокуратуры Подольского района Киева Сергей Ходаковский продолжает со своими подчиненными давить на бизнес.

Начатая Россией война нанесла тяжелый удар украинской экономике и бизнесу. Согласно данным Европейской Бизнес Ассоциации, в полном объеме работают всего 47% компаний. Дефицит бюджета, по расчетам Минфина, в следующем году может достичь $30 млрд.

И пока правительство разрабатывает "планы Маршала" по реанимации экономики и анонсирует снижение налогового давления на бизнес, коррупция растёт, а проверяющие и контролирующие структуры наращивают аппетиты, продолжая "кошмарить" бизнес.

Так, в четверг, 18 августа, в ресторан "Причал", который расположен в Киеве на Днепре нагрянули правоохранители с представителями сразу нескольких инспекций. Об этом редакции стало известно от администрации ресторана.

Более 20 человек на протяжении 4 часов пытались провести проверку плавсредства, на котором находится ресторан Причал.

Среди правоохранителей также был замечен отстранённый руководитель Подольской районной прокуратуры Сергей Ходоковский, который месяцем ранее с нарушением закона устроил проверку зоны отдыха Slavutych Beach Club, которая также расположена на берегу Днепра.

Представители ресторана не согласны с действиями правоохранительных органов. Они заявили, что сотрудники прокуратуры нагрянули без какого либо предупреждения и соответствующих документов.

"Следователь сказал, что они приехали проводить осмотр, а по сути хотели провести обыск. Начали отключать свет, воду, не предоставив соответствующих разрешающих документов. Это какой-то беспредел",- рассказывает Капитан плавсредства, на котором находится ресторан, Николай Тищук.

По словам Тищука, правоохранители задавали вопросы, которые не касались предмета их действий в ресторане.

"Им было интересно, сколько у нас спасательных кругов, жилетов. Искали повод чтобы придраться. Это уже моя третья проверка на этом плавсредства, но такого беспредела я ещё не видел",- жалуется капитан Николай Тищук.

Сотрудники правоохранительных органов от официальных комментариев отказались и не допустили представителей СМИ на место проверки.

Стоит отметить, что это не первый случай беспредела в отношении бизнеса. В начале июля практически тот же состав "проверяющих" нагрянул в другой столичный ресторан Slavutych Beach Club. По информации источников KВ, группу курировал все тот же руководитель окружной прокуратуры Подольского района Сергей Ходоковский, который, по данным источников, в середине июня был отстранен от исполнения обязанностей за произвол и корыстолюбие. Однако он не уволен и, по словам источников, он сохраняет влияние на Подольскую прокуратуру.