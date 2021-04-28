Чиновники утверждают, что связи с вакциной нет - речь, по их данным, идет о случайном стечении обстоятельств.

В КГГА прокомментировали инцидент с резким ухудшением здоровья 53-летней жительницы столицы, которое началось после вакцинации от коронавируса.

В Департаменте здравоохранения КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что профильная комиссия ведомства не нашла связи парализации пациентки с прививкой. Медики говорят, что ранее у нее были проблемы с суставами.

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"У женщины есть проблемы с суставами, ей их давно установили искусственные. Мы рассмотрели этот случай на заседании комиссии департамента здравоохранения КГГА. Вывод – это случайное стечение обстоятельств. Не может иммунная реакция обострится за один день. Для этого необходимо как минимум три недели. У женщины хорошие анализы, единственная проблема – это ноги, но с ними у нее проблемы длительное время", – рассказал Василий Животенюк, начальник отдела медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА.

По его словам, все выводы комиссии департамента отправлены в экспертный центр Минздрава - там должны изучить все документы и принять окончательное решение.

Что этому предшествовало:

Месяц назад в Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки препаратом CoviShield, ее госпитализировали.

Врачи диагностировали у женщины миелит – воспаление спинного мозга. Известно, что это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекцию не нашли.

Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь с вакцинацией, но при условии, что "были исключены другие инфекционные агенты".

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Автор: Юрий Годован